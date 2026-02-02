ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』が、国内興収140億円を突破した。国内洋画アニメーション歴代2位、さらに洋画作品として9週連続No.1を記録する大ヒットとなっている。【写真】『ズートピア２』、かわいい日本限定の描き下ろしアートボード本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜