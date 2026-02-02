綾川町役場 香川県綾川町の選挙委員会事務局は、2月2日、町内の期日前投票所（綾川町綾南農村環境改善センター研修室）で、有権者1人に対して「比例代表選出議員選挙」と「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙の交付漏れがあったと発表しました。町選管によりますと、有権者は、2月2日午前10時ごろ期日前投票を訪れ、小選挙区の投票をした後、退出したとみられています。 今後、当該有権者だと申し出る人がいた場