出発式香川県庁 衆議院選挙の投開票日まであと6日となりました。有権者に投票を呼び掛ける広報車の出発式が香川県庁で行われました。 （広報車の音声）「2月8日、日曜日は衆議院議員総選挙の投票日です。さあ、思いを届けに行こう」 出発式で香川県選挙管理委員会の中村将書記長が「少しでも多くの有権者に更なる周知を行いましょう」とあいさつしました。 そしてマスコットキャラクターの「いっぴょう君