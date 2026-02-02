今日2日は東京都心など関東で、にわか雨やにわか雪の可能性があります。局地的に雷を伴って、雨や雪の降り方が強まるおそれもあります。空模様の変化に注意してください。4日(水)の立春から寒さが和らぎ、6日(金)は春本番の暖かさになるでしょう。ただ、7日(土)は雪の降る可能性があり、気温もグッと下がりそうです。最新の気象情報にご注意ください。今日2日(月)帰宅時間帯は急な雨や雪路面の凍結に注意今日2日(月)の関東地方