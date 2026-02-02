スマートフォン向けゲーム『A3!』に登場するキャラクターたちが、“ホラー”をテーマに扮装するグッズをもらえる、セガ限定オンラインくじが登場。セガ ラッキーくじオンライン「『A3!』 MANKAI HORROR NIGHT!」が販売されています！ セガ ラッキーくじオンライン「『A3!』 MANKAI HORROR NIGHT!」  くじ販売期間：2026年1月30日(金)11:00〜3月10日(火)23:59価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時の