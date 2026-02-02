吉林省長春市の中心部にある文化広場に築かれた、北京市の天壇祈年殿をモチーフにした氷像。（１月７日撮影、長春＝新華社配信）【新華社長春2月2日】中国吉林省長春市の中心部にある文化広場では早朝、北京市の天壇祈年殿をモチーフにした氷像が、朝日に照らされ透き通るように輝いている。漢民族の伝統衣装「漢服」を身にまとい、氷像の前で記念撮影をする観光客も多い。伝統建築の美学と氷雪芸術が融合したこの氷像は、今冬の