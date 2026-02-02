アイアップから、「トイ・ストーリー」のピザプラネットを舞台にした、ハラハラドキドキのバランスゲーム「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」が登場。美味しそうなピザを積み上げるバランスゲームだけでなく、かわいいピースでおままごと遊びも可能です☆ アイアップ ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」ピザタワーゲーム  価格：3,520円（税込）発売日：2026年2月13日(金)対象年齢：3才以上サイズ：W80