１月２４日、新疆ナラティ・ハインサイスキーリゾート。（ドローンから、イリ＝新華社記者／胡虎虎）【新華社ウルムチ2月2日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州新源（キュネス）県の那拉提（ナラティ）風景区では近年、自然条件を生かして氷雪資源の開発を進め、冬季観光施設を整備してきた。スキーやレジャーなどを融合した観光地づくりを進め、「冷たい資源」を、質の高い発展をけん引する「熱い原動力」に転換してい