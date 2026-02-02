元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が1月31日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットに成功し、1ヶ月で6.1キロ痩せたことを報告して話題となっていた丸山は、実際にダイエットの際に食べていたメニューをフォロワーに紹介した。【写真多数】「たんぱく質をとにかく意識」丸山桂里奈が紹介したダイエットで“実際に食べたメニュー”ダイエットは、TBS系バラエティ『櫻井･有吉THE夜会』の企画を絡めて行っていた