金塊（ロイター＝共同）地金大手の田中貴金属工業は2日午後、金の店頭販売価格を1グラム当たり2万6057円に設定した。1月29日に付けた3万248円の最高値から4日で13.9％の急落となった。前週末に米連邦準備制度理事会（FRB）の新議長に金融緩和に消極的とみられているウォーシュ氏が指名され、ニューヨーク商品取引所で金先物相場が急落した流れが波及した。トランプ米大統領は利下げ圧力を強めていたが、かつて金融緩和に慎重な