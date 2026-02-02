TBSの田村真子アナウンサー（29）が2日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。食事会の様子を公開した。昨年12月26日に一般男性と結婚したことを発表したばかりで「お祝いしてもらった最高に幸せな夜でした」と書き出した田村アナ。お祝いのケーキを持った集合写真をアップした。メンバーは「麒麟」川島明、「アンタッチャブル」柴田英嗣、矢田亜希子。「明日からまた頑張ろう」と添えて笑顔で写真に納まった。