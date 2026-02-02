日本テレビの水卜麻美アナウンサーが２日、日本テレビ「ＺＩＰ！」に出演。共演機会が多かったモーリー・ロバートソンさんの訃報を伝えた。１月２９日に食道がんのため亡くなったモーリーさんと水卜アナは、かつて同局「スッキリ」でレギュラー共演。「マジメな話から音楽の話まで、幅広い知識な上に深いので、なんてすごい方なんだろうと。好きなことになると早口でおしゃべりが止まらなくなる感じが大好きでした。いつもおち