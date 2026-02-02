俳優本郷奏多（35）が2日、東京・GINZA SIXの観世能楽堂で、新作ゲーム「仁王3」（6日発売）完成発表会に登壇した。戦国時代を舞台に武士や妖怪たちと戦う、全世界累計850万本を超える人気アクションRPG。本郷はゲーム内のキャラクター、徳川国松を演じ、「（撮影は）360度カメラに囲まれて、いろんな表情を作ったかいあって、本人そっくりにできている。感動した」と話した。国松は“闇落ち”した少し悪いキャラクターで、この日