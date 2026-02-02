3月13日から「嵐」のコンサートがLCC（格安航空会社）のピーチが2026年3月に関西〜新千歳線で深夜の臨時便を運航すると発表しました。運航日は3日間となり、新千歳発は深夜2時となる予定です。なぜこの時間帯に臨時便が設定されるのでしょうか。【えっ…これがピーチが運航の「驚愕ダイヤの臨時便」全貌です】ピーチによると、この臨時便の設定は3月13日から札幌で開催されるコンサートに合わせたもので、運航期間は2026年3月1