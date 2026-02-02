近畿日本鉄道と東武鉄道は、両社で長年親しまれている車両の外装デザインを相互交換したラッピング車両を運行している。第1弾として、近鉄の1252系の2両1編成に東武8000系電車風のラッピングを施した車両を1月22日から運行している。運行区間は、近鉄奈良線、京都線、橿原線、天理線など。東武車両での「近鉄電車風」ラッピングについては、春の運行開始を予定しており、詳細が決定し次第公表するとしている。（画像：近鉄通信公式