この投稿をInstagramで見る大河ドラマ「豊臣兄弟！」2026年１月４日放送開始(@nhk_toyotomi)がシェアした投稿俳優の仲野太賀さんが主演を務める2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送が1月4日から始まった。2023年の『どうする家康』以来3年ぶりの戦国大河、1996年『秀吉』以来30年ぶりに豊臣家を題材にした豊臣大河に注目が集まっている。そんな『豊臣兄弟！』の波に乗っかり、登場する人物について深掘りしていこうという企