２月２日、シーズン移行前の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開幕イベントが開催され、野々村芳和チェアマンと初代チェアマンの川淵三郎氏が出席した。Jリーグ創設の立役者として、日本サッカーの歴史を振り返った川淵氏は、スタジアムの進化に感激している様子だ。同リーグは10クラブからスタートし、今日では60クラブが鎬を削るなか、野々村氏から「この広がりを実際に感じますか？」と問われ、次のように答えた