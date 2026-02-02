大阪・ひらかたパーク（枚方市）で、3月8日に『豪華アニソンSPライブ＠ひらパー』が開催されることが決まった。国民的アニメや特撮作品の主題歌で有名なアーティストが集結予定で、“この日、ひらパーがアニソンの聖地に！”と呼びかける。【写真】ひらパーで『ONE PIECE』熱唱？ きただにひろし＆大槻マキ出演アーティストは、福山芳樹、きただにひろし、大槻マキ。アニソンから特撮まで数々の主題歌や挿入歌を披露し、トーク