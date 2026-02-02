盗撮していた男子大学生に「お前やってたよな」と声をかけ、現金を脅し取ったとして、22歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、姫木虎太郎容疑者は去年、東京・豊島区の公園で、男子大学生から現金10万円を脅し取った疑いがもたれています。姫木容疑者はJR池袋駅で盗撮をしていた男子大学生に「お前やってたよな」と声をかけ、公園まで連れて行き、「親にも迷惑かかるぞ」などと脅したとみられています。姫木容疑者は自身も