東京電力ホールディングスは2日、新たな経営再建計画で目指す外部企業との協業に関し、提携先の募集を始めたと発表した。人工知能（AI）で電力需要の拡大が予想されるデータセンターや脱炭素分野を念頭に、3月末まで提案を募る。