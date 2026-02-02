カルビーは２日、主力商品の「ポテトチップス」と「じゃがビー」の計１７品を６月１日納品分から値上げすると発表した。原材料価格の高騰を理由としており、ポテトチップスは店頭での販売価格が５〜１０％程度、じゃがビーは３０％程度値上がりする見込みだ。対象商品はポテトチップスの「うすしお味」や「コンソメパンチ」、「のりしお」（いずれも５５グラム）など１４品目。じゃがビーは「うすしお味」「バターしょうゆ味」