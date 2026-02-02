元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が2日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンに失敗したことを報告した。「久々にパーマかけた」と明かした北斗。美容院での途中経過と完成系の新ヘアスタイルを披露した。「大して変わらなかった」と感想をつづり、「イメチェン失敗」と自虐した。フォロワーからは「変わってますよ」「かわいい」「いいね」などの声が寄せられた。