タレントの有吉弘行が１日、テレビ朝日系「有吉クイズ」で、過去の衝撃の給料を明かした。この日は「目指せ１０億円トーク」と題し、出演者が金にまつわるエピソードを披露し、合計金額１０億円を目指すという企画を放送。有吉は「昔、太田プロって現金で給料だった」と振り返り「もらったら銀行にすぐいれないといけないけど、（銀行が）閉まっているときがある」と夕方などでは銀行が閉まっていることから現金を持ち運ぶこ