ローソンは、「からあげクン×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみマスコット」の第一弾をローソンのプライズゲームで1月29日より展開する。1プレイ100円。「からあげクン×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみマスコット vol.1」は、大人気の「からあげクン」とサンリオキャラクターズがコラボしたプライズ。サイズは約8cm、全3種の展開。ローソン店舗のプライズゲーム限定の景品だ。