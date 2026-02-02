【PlayStation/ミニチュアチャーム付きビスケット】 2月16日 発売予定 価格：1個385円 バンダイは「PlayStation/ミニチュアチャーム付きビスケット」を2月16日に発売する。価格は1個385円。 本製品はプレイステーションやプレイステーション 2とそのコントローラー、メモリーカードなどをラインナップした全11種（シー