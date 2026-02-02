ボーイズグループ2PMが日本デビュー15周年を記念し、来る5月に東京ドームで完全体による単独コンサートを開催する。JYPエンターテインメントは2月2日、公式SNSチャンネルを通じてティザー映像とポスターを公開し、2PMの日本デビュー15周年記念単独コンサート「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」の開催を発表した。【写真】「肉体美に感服」ジュノ、“素肌スーツ”で肌見せこれによると、2PMは5月