アイスクリーム専門店「サーティワン アイスクリーム」は、2月15日(日)から3月3日(火)まで、「サーティワンのひなまつり 2026」を実施する。2025年に初登場した「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が好評だったとして、内容を充実させて再販売する。価格は税込2,400円(一部店舗では価格が異なる)。「ひなだんかざり」にはこれまで、「スヌーピー」や「ミッキー&ミニー」など、さまざまなキャラクターを採用。「サンリオ