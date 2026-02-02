女優の木村多江が、笑顔満開の３ショットを公開した。木村は２日までにインスタグラムを更新。「３月にパイプオルガンと朗読のコンサートをします」と告知し「素敵なお話を紡いでくださる北阪さん、優しく包むようなパイプオルガンを奏でる、石丸由佳さんとコンサート前にご飯へ」とつづり、共演者と笑顔で撮影した画像を投稿した。「お客様みんなに気楽に楽しんでいただけたら良いなあ。バッハの妻から見たバッハの知られざ