ロッテの新外国人、ホセ・カスティーヨ投手（３０）＝前オリオールズ＝とサム・ロング投手（３０）＝前ロイヤルズ＝が２日、宮崎・都城キャンプでそろって初めてブルペン入りした。捕手を座らせてカスティーヨは２４球、ロングは３１球を投球。メジャー通算１６２試合で先発、救援ともに経験のあるロングは「サブロー監督が望む役割ならば、先発でもリリーフでも何でもやります。どちらも経験があるので、成功する自信がありま