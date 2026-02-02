日本ハムの新庄剛志監督（５４）が、２日、春季キャンプで元中日の山本昌氏と、山崎武司氏を臨時コーチとして招聘（しょうへい）することを明言した。「２月１０、１１、１２日、山本昌さんが１１、１２日。すごく喜んでもらいました。ブライベートジェット用意して来てもらおうかな。名古屋から」と、第３クールでのサプライズ招待を明かした。山本氏の招聘の狙いは、「３０代も４０代も５０代も全部一緒の山本昌さん。よくこ