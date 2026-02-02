TRFのリーダーでDJのDJ KOOが1日、自身のXを更新。放送がスタートしたシリーズ新作アニメ『名探偵プリキュア！』の登場キャラとの2ショット写真を投稿した。街中で現在、『名探偵プリキュア！』の大型広告が展開されており、Xでは写真とともに「2月1日プリキュアの日 ウチはなぎさとほのか × ひかりの時代です！！」とプリキュアの思い出を語りながら「毎週プリキュアで感動して泣いてました子を持つ親として色々なこと教わり