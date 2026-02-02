ブルペンで投球練習するDeNA・入江＝宜野湾DeNAで昨季、22セーブを挙げるなど救援の一角だった6年目の入江が先発転向に挑戦している。ブルペンでは筒香らが打席に立つ中、フォームを確認しながら約70球。先発陣はケイ、バウアーらが抜けただけに「穴を埋めたい。けがなくというのを前提に（投球回）100回以上は投げないといけない」と意気込んだ。栃木・作新学院高では2016年夏の甲子園大会で3試合連続本塁打を放つなど、全国