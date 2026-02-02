お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。若手時代の2人暮らしの様子を振り返った。この日は乃木坂46を卒業した久保史緒里と、東京・幡ヶ谷近辺を散歩。不動産屋の前で物件を見ながら、思い出話になった。1Kで7万2000円、2DKで9万8000円などの相場を見て、サンドウィッチマン・伊達は「若手は高いんじゃない」とポツリ。そこからコンビで共同生活をしていた若手時