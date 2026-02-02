¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¡Ä¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¶õÁ°¤Î¥¹¥­¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿±Ç²è¡Ö»ä¤ò¥¹¥­¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢60ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ë½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¢¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿Ä»±Û¤Þ¤ê(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö»°ÅÄ´²»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢Ä»±Û¥Þ¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤Þ¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ