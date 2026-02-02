令和８年２月２日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北・東・西日本の気温は、向こう４日間程度は平年並か高い日が多いでしょう。その後、７日頃からの４日間程度は低い日が多く、冬型の気圧配置が強まるため、東日本日本海側を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。除雪などの対応に留意してください。その後は高い日が多いでしょう。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年