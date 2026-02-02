¾¯½÷¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¼Â¤Ï¡Ä¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOOM BOOM SATELLITES¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤¦¤Ä¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÖTO THE LOVELESS ¤³¤ì¼Â¤ÏÄ¹½÷¡£ÃæÌî¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¡¢¤¢¤ä¤·¡¢¤ª¤À¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¡¢¡¢¡¢ ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀá¤Ï ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢BOOM BOOM SATELLITES¤Î2010Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTO THE LOVELESS¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î