〜 2026年1月の「円安」関連倒産動向 〜2026年1月の「円安」倒産は、6件（前年同月比100.0％増）と2倍に増加した。2022年7月から43カ月連続で発生し、1月では2017年以降の10年間で最多となった。負債総額は62億4,000万円（同1,062.0％増）と、前年同月の11.6倍に大幅に増加した。負債59億300万円を抱えて1月5日、民事再生法の適用を申請したジュピターコーヒー（株）（東京）が押し上げた。ドル円相場は、1月23日17時に1ドル