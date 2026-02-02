広島駅南口地下広場で８日に投開票される衆議院選挙の期日前投票所の設置が進んでいます。 広島駅南口地下広場では２日から業者らが広島市の８つの区のブースを組み立てるなど準備を進めています。 広島市選挙管理委員会によりますと、通常は投開票日直前の木曜から土曜の開設を基本としていますが、急な選挙となり場所を確保できず火曜から木曜の開設になったということです。 広島市選挙管理委員会 内河内孝治事務局次