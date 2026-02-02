臼井麗香が自身のインスタグラムを更新。菅沼菜々とのライブ「chell'7 live 2nd shot」を1月31日に東京・江戸川区総合文化センターで開催したことを投稿した。【写真】女子高生!? 制服姿も可愛らしい臼井麗香&菅沼菜々「全国からこの日の為に集まってくださり ありがとうございました」「みんなのコールが想像以上に凄くて あの一体感の中でパフォーマンスができ胸がいっぱいでした」と未だに興奮と感動は収まっていない様子だ