瀬戸内海で養殖カキの大量死が問題となるなか、風評被害を防ぎ生産者を応援しようと、広島県廿日市市でイベントが開かれました。 プリップリの焼きカキに…サックサクのカキフライ！ ２０２６年で３７回目を迎えた「大野かきフェスティバル」には、約３０店舗が参加しました。 イベントでは、瀬戸内海で養殖カキが相次いで死んだ影響で、取り扱う量が例年の半分ほどになったということです。 来場した女性 「毎年楽しみにして