任期満了に伴い行われた東広島市長選挙は、現職の高垣広徳さんが再選しました。 ２月１日に投開票が行われた東広島市長選挙は、無所属現職の高垣広徳さんが無所属新人の大山宏さんに約３万１千票差で３度目の当選を決めました。 当）無・現 高垣広徳さん（７２）３万６，６７７票 無・新 大山 宏さん（７７） ５，８３１票 高垣市政２期８年の街づくりや企業誘致といった市政運営への評価が争点となっていました。 高垣広徳さ