静岡県富士宮市にある「まかいの牧場」は、衆議院選挙の「投票済証明書」を持っている人を対象に入場料割引キャンペーン」を実施すると発表しました。 【写真を見る】衆議院選挙「投票済証明書」1枚で5人まで入場料100円引き「少しでも投票率上がるようお手伝い」＝静岡・まかいの牧場 投票への参加をきっかけに、地域の人たちが気軽にお出かけを楽しめる場を提供したいと企画したということです。 キャンペーンは2