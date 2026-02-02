寒い冬は外の練習場で無理にボールを打つよりも、温かい室内で集中してパッティングのストロークを磨くのがおすすめだ。国内ツアー8勝のシニアプロ深掘圭一郎に、アマチュアがパターの“コソ練”で取り組むべきことを教えてもらった。【写真】親指離しドリルでストロークして、ペットボトルに当てる練習がオススメ◇◇◇【ペットボトルに「当てる」練習で頭が動かない】パターは自宅でも、練習マットや絨毯の上で、ボールを打