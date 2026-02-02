櫻井心那が自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「indigo la End」の日本武道館公演を訪れたことを報告した。〔ランキング〕一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表投稿では同公演のタイトルでもある「武道館雨の藍」とつづり、「好きな曲沢山で、生歌生バンドはやっぱりかっこよくて、あっという間でした」とライブの感動をつづった。さらに「indigo la Endを初めて観に行ったのは11年前、ライブハウスでした」