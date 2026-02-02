＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞元世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）が2024年11月以来、2季ぶりに優勝を飾った。通算16勝目。新シーズン開幕戦での復活優勝を心から喜んだ。【写真】「実はこの形の方が好き」大型ヘッド好きだったネリー・コルダが『Qi4D』ドライバーで16勝目第3ラウンドで「64」をたたき出し