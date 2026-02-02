プロ野球の西武・ソフトバンクなどで捕手として活躍し、2026年からはソフトバンクの1軍バッテリーコーチを務める細川亨氏（46）の娘でモデル・タレントの細川愛倫（22）が1月31日、自身のXを更新。弟の旺輝さん（19）が四国アイランドリーグplus・徳島インディゴソックスに入団したことを報告し、同日に開催された入団発表会見での2ショットを披露した。【写真】「入団おめでとうございます」徳島ISの入団発表会見で2ショットを