全豪オープンの決勝で、カルロス・アルカラス（スペイン）がノバク・ジョコビッチ（セルビア）を破り優勝した/Dita Alangkara/AP（CNN）テニスの4大大会、全豪オープンは1日、メルボルンで、男子シングルス決勝が行われ、カルロス・アルカラス（スペイン）がノバク・ジョコビッチ（セルビア）を2―6、6―2、6―3、7―5で破り、初優勝を遂げた。22歳のアルカラスにとっては、生涯グランドスラム（4大大会全制覇）の最年少での達成と