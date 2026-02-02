プロ野球・ロッテの新キャプテンに就任したソト選手が、チームに熱い言葉をかけています。サブロー監督から「昨年からよく観察していて、見ていてキャプテンだなと思っていた」と、今季から新キャプテンに指名されたソト選手。1日の春季キャンプ初日の練習前には選手らへ「野球がうまいだけの集まりか、それとも野球がうまい人たちが集まって1つのチームになって勝つか」と、通訳を交え熱いメッセージを送っていました。しかし、2