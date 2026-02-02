俳優の野間口徹（52）が、1日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。占いについて語った。占いに興味があるかを聞かれると「全く興味がない」と答え、「あくまで統計学の1つとして受けとってますけど。何も信じないで生きてきたので」と語った。渡部篤郎から「（占いに）頼ってない。完全に否定してる訳じゃなく、自分なりの人生を生きてるって感じかな」とフォローされると、「ありがとうございます」