キオクシアは1月30日、サンディスクコーポレーションと締結している四日市工場における合弁会社契約期間を2034年12月31日まで延長すると明らかにした。協業は25年を超え、市場におけるリーダーシップを強化していくとしている。画像はキオクシアIRページから従来2029年12月31日までを契約期間と定めていたが、キオクシア四日市工場におけるサンディスクとの契約を5年延長して2034年12月31日に設定したという内容。これによってサン